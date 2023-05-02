الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الخارجية» تعيد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التالية:

  1. قنصلية مصر العامة في بورتسودان.
  2. معبر قسطل (إجلاء بري).
  3. معبر أرقين (إجلاء بري).

وجاء إعلان وزارة الخارجية إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 29 أبريل الجاري. 

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وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866

السودان مصر الاجلاء وزارة الخارجية نقاط التجمع

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