الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 بجميع المحافظات

الصلاة
الصلاة

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 الملايين من المواطنين، وذلك منذ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 28 أبريل 2023، حيث تم اعتماد مواد القانون من أعضاء مجلس النواب في 1 مارس الماضي لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، حيث أصبحت ساعات النهار أطول من ساعات الليل، مما يخفف أحمال الإضاءة الصناعية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

واعتمدت وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في ظل التوقيت الجديد خلال شهور الصيف والتي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية وهى كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:33 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:57 مساء.

مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى محافظات مصر


الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:34 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.


الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:38 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.

 

الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:21 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:42 مساء.


الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:39 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى محافظات مصر

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مواقيت الصلاة في الصيف 2023 بالقاهرة والمحافظات


الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:49 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:51 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:17 مساء.


الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر الساعة 4:44 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:26 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:47 مساء.

 

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