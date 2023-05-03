مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 بجميع المحافظات
يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 الملايين من المواطنين، وذلك منذ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 28 أبريل 2023، حيث تم اعتماد مواد القانون من أعضاء مجلس النواب في 1 مارس الماضي لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، حيث أصبحت ساعات النهار أطول من ساعات الليل، مما يخفف أحمال الإضاءة الصناعية.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023
واعتمدت وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في ظل التوقيت الجديد خلال شهور الصيف والتي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية وهى كما يلي:
الصلاة في محافظة القاهرة
صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:33 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:57 مساء.
الصلاة في محافظة الدقهلية
صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:34 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.
الصلاة في محافظة البحيرة
صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:38 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.
الصلاة في محافظة قنا
صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:21 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:42 مساء.
الصلاة في محافظة الإسكندرية
صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:39 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.
الصلاة في محافظة مرسى مطروح
صلاة الفجر الساعة 4:49 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:51 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:17 مساء.
الصلاة في محافظة سوهاج
صلاة الفجر الساعة 4:44 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:26 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:47 مساء.
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