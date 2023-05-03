مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 بجميع المحافظات

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 الملايين من المواطنين، وذلك منذ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 28 أبريل 2023، حيث تم اعتماد مواد القانون من أعضاء مجلس النواب في 1 مارس الماضي لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، حيث أصبحت ساعات النهار أطول من ساعات الليل، مما يخفف أحمال الإضاءة الصناعية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

واعتمدت وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في ظل التوقيت الجديد خلال شهور الصيف والتي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية وهى كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:37 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:33 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:57 مساء.



الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:34 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.



الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:38 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:00 مساء.

الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:21 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:42 مساء.



الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:39 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.



الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:49 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:17 مساء.



الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر الساعة 4:44 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:26 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:47 مساء.

اقرأ المزيد

جدول امتحانات 3 إعدادي 2023