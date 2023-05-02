الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في محافظات مصر

يزداد البحث بشكل يومي عن مواعيد الصلاة في مصر مع اختلاف الساعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي وتغير أوقات الصلاة كما هو معتاد.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في محافظات مصر

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في محافظات مصر والتي تختلف فيها باختلاف خطوط الطول والعرض.

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر : 4:38 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:32 م
موعد أذان العشاء : 8:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر : 4:40 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 7:39 م
موعد أذان العشاء : 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر : 4:30 ص
موعد أذان الظهر : 12:48 م
موعد أذان العصر : 4:27 م
موعد أذان المغرب : 7:30 م
موعد أذان العشاء : 8:56 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة اسيوط

موعد أذان الفجر : 4:46 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:24 م
موعد أذان المغرب : 7:28 م
موعد أذان العشاء : 8:49 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر : 4:43 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:16 م
موعد أذان المغرب : 7:20 م
موعد أذان العشاء : 8:40 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 12:42 م
موعد أذان العصر : 4:20 م
موعد أذان المغرب : 7:24 م
موعد أذان العشاء : 8:49 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

موعد أذان الفجر : 4:35 ص
موعد أذان الظهر : 12:42 م
موعد أذان العصر : 4:14 م
موعد أذان المغرب : 7:18 م
موعد أذان العشاء : 8:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر : 4:46 ص
موعد أذان الظهر : 12:46 م
موعد أذان العصر : 4:12 م
موعد أذان المغرب : 7:17 م
موعد أذان العشاء : 8:36 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ 

موعد أذان الفجر : 4:36 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:36 م
موعد أذان العشاء : 9:02 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط 

موعد أذان الفجر : 4:31 ص
موعد أذان الظهر : 12:50 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:32 م
موعد أذان العشاء : 8:58 م
 

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