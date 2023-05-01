مع حدوث الكثير من كوارث الدنيا لدى البعض أو وقوع المصائب يحرص عدد كبير من المسلمين على ترديد دعاء تحصين البيت الجديد من عين الناس والحسد والسحر يوميا، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى تحصين النفس وجميع من حولنا وعدم انتظار حدوث أي شيء.

وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية أفضل دعاء تحصين البيت الجديد من عين الناس والحسد والسحر مكتوب.

دعاء تحصين البيت الجديد من عين الناس والحسد والسحر مكتوب

"بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري".

"اللهم احفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين".

"بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي".

"بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني".

"اللهم اصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار".

“أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّة ، وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّة”.

الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض مكتوبة

يجب على المسلم قراءة سورة “البقرة” لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا جميعا إلى قراءة سورة البقرة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لَا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ".



دعاء تحصين المنزل الجديد من العين والحسد والسحر

"أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ".

"اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة".

"اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت".

" اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها".



دعاء تحصين البيت أم رش الملح

وقال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”: البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.

يجب أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى وأفضل من رش الملح.



دعاء تحصين البيت من عين الأقارب



"يارب أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان".

"يارب حصن هذا البيت من كل شر وسوء".

"يارب توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا".

"يارب أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا".

"يارب أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله".

"يارب أجعله مأوى صلاح وخير وبركة".

"يارب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا".

"يارب أبعد عنا الحاسدين".

"يارب أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا".

"يارب بارك في القليل وزد لنا الكثير".

"يارب بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث".

"يارب بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق".

"يارب ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك".

"يارب ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به".

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