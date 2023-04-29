السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 29-4-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

ينشر الدستور أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 29-4-2023، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في كافة المجالات حيث تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية لرغبة قطاع عريض من المواطنين في ترديدها مع بداية اليوم، خاصة وقد اعتاد على أداءها في موعدها الملايين منذ شهر رمضان المبارك.

 

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 29-4-2023

يرغب الكثيرين من المسلمين في أداء صلاة الفجر في توقيتها، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث يبحثون عن صيغ أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 29-4-2023، عبر المنصات الإلكترونية ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم مع ساعات الفجر الأولى.. أسألك إن لم أحسن دعائي فأنت أعلم بحالي وحاجتي.. وإن قصرت فأنت تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي فأجبر خاطري بفيض نعمك.. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.

اللهم أني أسألك إلا تجعل في قلبي مثقال ذرة من كبر أو هم أو حزن أو تيه أو ضياع .. اللهم إنك تعلم كل شيء ولا أعلم شيء .. اللهم إني أسألك أن تدلني على من أراد بي الخير و تدله علي .. وأصرف عني من أراد بي الشر و أصرفه عني ولا تجمعني به أبدا.. اللهم أهديني إلى طريقك القويم وصراطك المستقيم أجعلني من الهداة المهديين.

« اللهم إنك عفو كريم».. أفضل أدعية السابع والعشرون من رمضان

أدعية دفع البخل والكسل.. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

 

اللهم اجعلني ممن تفاءل بخيرك فأكرمته .. وتوكل عليك فكفيته .. ولجأ إليك فأعطيته .. واستغاث بك فأغثته.. واستنصرك فنصرته.. استغفرك فغفرت له .. اللهم اجعلني من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة .. و الوجوه المستبشرة الباسمة يوم تلقاك .. اللهم أرزقنا حسن الختام .. وطيب المقام التوكل عليك يا قادر يا جبار.

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت .. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. اللهم إني أسألك أن تهديني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت .. اقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبت حدوثه وبفضلك حدث.

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اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ.. دعاء الصباح اليوم الجمعة 28- 4 - 2023

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دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 28-4-2023

 

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك اللهم يسر أمرنا ويسر لنا ما هو خير لنا .. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

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