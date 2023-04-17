"اللهم ثبتنا على دينك".. أفضل أدعية الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان

قارب شهر رمضان على الانتهاء، أيام قليلة وتنتهي نفحات شهر القرآن، ومعه يزداد البحث عن أفضل أدعية الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية للثبات على الطاعة وقراءة القرآن الكريم.

أفضل أدعية الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان

ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار، ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب.

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين، اللهم إني وكلتك أمري كله جله ودقه وأنت خير وكيل فدبّر لي أمري إنني لا أحسن التدبير.

اللهم إنك تعلم كل خفية، فاكشف عني كل بلوى تصيبني وأغثني وكن معي، اللهم ارحمني والطف بي وتداركني يا لطيف، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي لي حاجتي يا رحمن.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت سبحانك، اللهم إني أسالك أن ترزقني من واسع فضلك برحمتك لا بعدلك.

اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته لأحد من رسلك، أن تغفر لي مامضي من الذنوب وما تقدم منها، وأن ترزقني من حيث لا احتسب، فانت الرزاق والوهاب.

اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان المبارك، وتقبل منا الصلاة والقيام والذكر، وأجعل صيامنا في هذا الشهر الكريم شفيعًا لنا يوم القيامة.

يا ربِّ في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يُقرِّبنا من رحمتك، واللسان الذاكر الشاكر لنِعَمك، اللهمّ ثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا، وفي الآخرة، اللهمّ ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.