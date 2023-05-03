الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

الطقس
الطقس

يقدم الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي أكدت ارتفاع درجات الحرارة نحو 5 درجات في كافة محافظات الجمهورية حيث يسود طقس صيفي على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الذي تصدره يوميا لتوضيح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في كافة محافظات الجمهورية أن العاصمة تسجل درجة حرارة 35 درجة مئوية وذلك في بداية لطقس صيفي حيث تسود  أجواء صيفية نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.


وحذر خبراء الهيئة من حالة الطقس خلال الساعات المتأخرة من اليوم ليلا والساعات الأولى من الفجر حيث تسود أجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء فيما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة خلال فترة الصباح الباكر وتخفيض السرعة نظرا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب الشبورة و أوضحت الأقمار الصناعية نشاط الرياح والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وترتفع موجات البحر المتوسط من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية وتكون معتدلة في البحر الأحمر حيث ترتفع من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الطقس فى هذا الموعد

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درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 3 /5 / 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

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الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الطقس فى هذا الموعد

 درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

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