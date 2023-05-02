الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مجددا

الطقس
الطقس

 

يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة انحاء الجمهورية، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشماليه الشرقية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الأجواء المائلة للبرودة مستمرة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، كما تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه وجنوب سيناء نشاط بالرياح على فترات متقطعة.

 

ويهتم الأشخاص بالتعرف على درجات الحرارة فى الأيام المقبلة لإرتداء الملابس بشكل يتناسب مع الأجواء، وكانت أوضحت الهيئة العامة تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة بمحافظات مصر، نقدمها لكم خلال هذه السطور:

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 3 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 4 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب البلاد طقس مائل للحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى الدرجة العظمي الوجه البحري

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