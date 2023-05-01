عقب استقرار الطقس.. ننشر فئات وأسعار الشواطئ بالإسكندرية

استقرت الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية، بعد 3 أيام من الطقس المتقلب، ومع بداية شهر مايو، وشهدت المدينة الساحلية طقس صيفي دافئ يسمح بالسباحة وتوافد المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بأجواء معتدلة بشواطئ عروس البحر المتوسط التي يصل عددها لـ65 شاطئ، والتي تتميز بتنوعها حيث تنقسم لعدة فئات بين مجانية وعامة وخدمة ومميزة وسياحية.

واستعدت شواطئ الإسكندرية، لاستقبال المواطنين والزائرين، مع إنتشار مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كل شواطئ الإسكندرية بناء علي تعليمات للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتحقيق اقصى درجات الانضباط والإلتزام علي الشواطئ.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن أسعار جميع شواطئ الإسكندرية خاضعة لرقابة وإشراف الادارة، مع استمرار المتابعة اليومية لأنضباط الشواطئ، والسيطرة عليه، مع عودة كل من شواطئ البوريفاج للخدمة: البوريفاج وجزيرة الدهب وافلاطون للخدمة مرة أخرى برسم دخول 25 جنيه للفرد، وبدء العمل بشاطئ أبوقير الشرقى المميز برسم دخول 15جنيه للفرد



وترصد «الدستور» خلال السطور التالية أنواع الشواطئ واسعارها والتي تبدأ من 5جنيهات وحتى 25 جنيها بالقطاعين الشرقي والغربي.



شواطئ الإسكندرية موسم صيف 2023

أولا: الشواطئ المجانية

يسمح فيها بدخول الرواد مجانًا والحصول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا وهم شواطئ: المندرة المجاني المنتزه ثان، سيد درويش المجاني( الأنفوشي) الجمرك.



ثانيًا: شواطئ عامة

6شواطئ؛ برسم دخول 5جنيه للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2جنيه وللشمسية 3جنيه، وللتربيزة 2جنيه، وهم شواطئ:( ميامي العام- السرايا العام- جليم العام- المكس العام- شهر العسل العام- الهانوفيل العام).

ثالثًا: شواطئ الخدمة لمن يطلبها

28شاطئ؛ برسم دخول 10جنيهات للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، وللتربيزة 2 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية بمقابل رسم دخول 2 جنيه، وهم شواطئ:( الأسكندر- إدوارد خراط- إيناس حقي- الأنفوشي- باب البحر- راس التين الغربي- الدخيلة الشرقي- الدخيلة الغربي- بليس1- هدير- تقسيم الملاح- السلام1- الهانوفيل خدمة- زهراء الهانوفيل- مارينا أبو يوسف- أبو يوسف الشرقي- أبو يوسف 2- فاميلي بيتش الشرقي- فاميلي بيتش الغربي- شط إسكندرية الغربي- الصفا- المساحة الصخرية بأبو تلات- أبو تلات الخدمة- كرير الشرقي-الكناري- الزهور -كرير 2الغربي- أبو تلات "نقابة الصيادلة").

رابعًا: شواطئ مميزة

22شاطئ؛ برسم دخول 15جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2جنيه وللشمسية 3جنيه، وللتربيزة 2 جنيه، وهم شواطئ: (أبو قير الشرقي- وانلي- العصافرة- فريسكا- ميرامار الشرقي- ميرامار الأوسط- سيدي بشر -الفنار- أبو هيف- اسحاق حلمي- السلسة- بحري( القويري)- راس التين شرقي- بليس2- البيطاش- شاطئ وكافيتريا الهانوفيل - الهانوفيل الشرقي- الهانوفيل الغربي- شهرزاد- السلام 2الزراعيين- أبو تلات1-أبو تلات 2).



خامسًا: شواطئ سياحية

6 شواطئ برسم دخول 25جنيه للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5جنيه وللشمسية 10جنيهات،وللتربيزة 5جنيه، عدا شاطئ شط إسكندرية الشرقي بنطاق حي الجمرك سعر التذكرة 20جنيها والشواطئ هي:( طاحونة المندرة- سنانلي- البوريفاج- جزيرة الدهب- محمود سعيد- شط اسكندرية الشرقي).

كما تم إعلان إتاحة دخول الرواد شاطئ النخيل الخدمة لتصبح شواطئ الإسكندرية 65شاطئ خلال موسم صيف 2023.