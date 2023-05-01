الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الطقس فى هذا الموعد

اضطرابات جوية شديدة تشهدها محافظات مصر كافة على مدار الأيام الماضية، فما بين الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والارتفاع الملحوظ، ازداد القلق في نفوس المواطنين الذين خشوا على أنفسهم من الإصابة بنزلات برد شديدة في ظل تغيرات وتقلبات جوية تسمى بتغيرات الربيع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم يميل إلى البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، كما تستمر هذه البرودة في المساء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ خلال ساعات الليل، فيما تميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية حارة على جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية ووجود فرص تتوافر لسقوط الأمطار على بعض المناطق، فيما تنشط الرياح على عدد من المناطق خلال فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل درجة الحرارة غدا على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين، قالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما جعلها تناشد المواطنين ضرورة توخي الحذر عند القيادة صباحًا، وتخفيض السرعة نتيجة لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين:

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، 17 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار، 14 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار.