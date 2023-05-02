الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونيسف: الأطفال فى السودان الأكثر تضررًا من الصراع.. والأوضاع أصبحت كارثية

السودان
السودان

تدهور القطاع الصحي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات واستمرارها حتى الأسبوع الثالث بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، حيث أكد المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمنطقة الشرق الأوسط أن العديد من المستشفيات باتت خارج الخدمة، مؤكدًا أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من الصراع الدائر.

السودان يحتاج لهدنة طويلة

من جانبه، أكد عمّار عمّار، المدير الإقليمي للإعلام في اليونيسف، أن كوادر المنظمة يعملون في المناطق الآمنة في السودان، مشيرًا إلى أن مكاتب ومخازن عدد كبير من المنظمات الإنسانية تعرضت لعمليات السلب والنهب، مضيفًا في تصريحات لـ"العربية" أن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى هدنة إنسانية طويلة حتى تضمن المنظمات وصول المساعدات لمستحقيها، محذرًا من أن الأوضاع الإنسانية تسير نحو موقف كارثي.

في السياق ذاته، أكد ينس لاركيه، المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتّحدة في مؤتمر صحفي في جنيف أن الصراع الدائر منذ ثلاثة أسابيع في السودان تسبب في نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص بالإضافة إلى 100 ألف لاجئ، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية كانت تعاني قبل الاشتباكات من نقص شديد في المال اللازم لتمويل العمليات الإنسانية، ومع اندلاع الصراع زادت الأزمات بشكل كبير.

القطاع الصحي السودان الجيش السوداني الدعم السريع المدير الإقليمي للإعلام الأمم المتحدة للطفولة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ لتفعيل بروتوكول التعاون مع شركة مصر للأسمنت بقنا

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة مصير كأس السوبر المصرى

أستاذ طاقة: قرارات السيسى تعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمال

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين مع ميكروباص بالقنطرة

"طرق الإسماعيلية" تبدأ أعمال حل المشاكل المزمنة للصرف الصحي في مدينة المستقبل

محافظ القليوبية: تحرير 88 محضر مخالفة في حملة للرقابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى