اليونيسف: الأطفال فى السودان الأكثر تضررًا من الصراع.. والأوضاع أصبحت كارثية

تدهور القطاع الصحي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات واستمرارها حتى الأسبوع الثالث بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، حيث أكد المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمنطقة الشرق الأوسط أن العديد من المستشفيات باتت خارج الخدمة، مؤكدًا أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من الصراع الدائر.

السودان يحتاج لهدنة طويلة

من جانبه، أكد عمّار عمّار، المدير الإقليمي للإعلام في اليونيسف، أن كوادر المنظمة يعملون في المناطق الآمنة في السودان، مشيرًا إلى أن مكاتب ومخازن عدد كبير من المنظمات الإنسانية تعرضت لعمليات السلب والنهب، مضيفًا في تصريحات لـ"العربية" أن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى هدنة إنسانية طويلة حتى تضمن المنظمات وصول المساعدات لمستحقيها، محذرًا من أن الأوضاع الإنسانية تسير نحو موقف كارثي.

في السياق ذاته، أكد ينس لاركيه، المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتّحدة في مؤتمر صحفي في جنيف أن الصراع الدائر منذ ثلاثة أسابيع في السودان تسبب في نزوح ما يقرب من 330 ألف شخص بالإضافة إلى 100 ألف لاجئ، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية كانت تعاني قبل الاشتباكات من نقص شديد في المال اللازم لتمويل العمليات الإنسانية، ومع اندلاع الصراع زادت الأزمات بشكل كبير.