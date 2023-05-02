الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بحوالى 5 ملايين جنيه.. ضبط 50 طربة حشيش وطن ونصف بانجو بالإسماعيلية

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بمخدرى الحشيش والبانجو، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط بحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما اعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس لترويجها على عملائه وباستهداف المنطقة أمكن ضبط (كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1,500 طن)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,850,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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