وزير الصحة ومحافظ أسوان يتابعان الخدمات العلاجية للقادمين من السودان

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة بالمتابعة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع النازحين القادمين من دولة السودان، حيث إستهل وزير الصحة والسكان ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مستشفى أبوسمبل الدولي.

جاء ذلك وسط إشادة وشكر من الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة بما لمسوه من إاهتمام ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة أجهزة الدولة المصرية من خلال سلسلة الخدمات التي تم ويتم تقديمها في ملحمة إنسانية عظيمة تضافرت فيها الجهود الحكومية والمجتمعية للمساهمة في تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع مستجدات الأحداث الجارية أولاً بأول.

وأدار الوزير والمحافظ حواراً مع المرضى ومرافقيهم من الأشقاء السودانيين أو المصريين، حيث استمعا لمطالبهم وإحتياجاتهم، بجانب الإطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها بالجودة العالية لجميع الجنسيات داخل هذا الصرح الطبي الذي يضم 29 سريرا، فضلاً عن العيادات الخارجية، والصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى، والمخصصة لاستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعقب ذلك قام الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية بزيارة ميدانية لمعبر آرقين البرى الدولى حيث تم متابعة ما تقوم به الفرق الطبية لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، والكشف عن أى أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحي، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أنه يتم تمركز سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فى معبر أرقين، وسيارات فى قسطل، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء للتعامل مع أى حالات مرضية.

كما تم رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائي بأسوان والمناطق الحدودية ، وإتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية من خلال فرق وقوافل الحجر الصحى ومكافحة ناقلات الأمراض، مع تنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير اليوم.

واختتم وزير الصحة ومحافظ أسوان جولتهم بالزيارة الميدانية للموقف البرى الدولى بكركر حيث تفقدا ما يتم بذله من جهود مكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة، والتي من بينها الخدمات الصحية التى يتم تقديمها عبر القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة لجميع الوافدين والقادمين من دولة السودان، وخاصة فى ظل توفير أطقم من الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصري وشباب المتطوعيين، بجانب وجود غرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى الانتظام فى أعمال التطهير والتعقيم، وهو الذى توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة.

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