الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين تفتح باب حجز مصيف 2023

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن فتح باب حجز مصيف 2023 لمدن رأس البر ومرسى مطروح وبورسعيد وعجيبة بمطروح، وذلك بأسبقية الحجز الإلكتروني والسداد بالفيزا كارت، من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي.

وتبدأ المكاتب في تلقى اشتراكات الحجز لمصيف رأس البر اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10 مايو، وحتى الأحد 14 مايو، ومصيف مرسى مطروح من يوم الإثنين الموافق 15 مايو، وحتى الخميس الموافق 18 مايو، ومصيفي بورسعيد وعجيبة اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مايو حتى الثلاثاء الموافق 23 مايو، على أن يتم غلق الحجز يوم الأربعاء الموافق 24 مايو حتى يوم الإثنين الموافق 29 مايو، لمراجعة استمارات الحاجزين.

كما تفتح النقابة باب الحجز لجميع المصايف مرة أخرى، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو حتى آخر الصيف، وذلك طبقا لجدول الأسعار المرفق بالشروط الآتية:

ـ سداد اشتراك 2023.
ـ سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافاً إليها مبلغ 100 جنيه دمغة محاماة و200 جنيه تأمين.
ـ آخر موعد لاسترداد قيمة التأمين في 31-12-2023
ـ لا يحق للمحامي حجز أكثر من وحدة مصيف.
ـ استلام الوحدة للمحامي شخصيا أو لأقاربه من الدرجة الأولى.
ـ الاستفسار من خلال من خلال مسئولي المصيف عبر الرقم 01225175744، أو الخط الساخن 17114.
ويجب على المحامين الحاجزين بعد سداد رسوم قيمة المصيف، تسليم إيصالات السداد بإدارة المصايف والأندية بالنقابة العامة، وذلك لتحرير خطابات التسكين بالوحدة المصيفية.

أسبقية الحجز التصديق على العقود الحجز الإلكتروني النقابة العامة للمحامين النقابات الفرعية

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