إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مع إزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية قامت خلال شهر ابريل الماضي بتشكيل لجان لرصد التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن رصد 28 حالة تعد على مساحة 22 قيراط و12 سهم أرض زراعية بعدد من قري مراكز المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والواقعة على مساحة 22 قيراط و 12 سهم ، بجانب إزالة حالة تعد قديمة على مساحة 12 سهم وذلك في المهد بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين