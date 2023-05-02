تحريات مكثفة لبيان أسباب إصابة شخص بطلق ناري في أكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف غموض ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بطلق نارية في ظروف غامضة داخل عقار بأحد الأبراج السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طوارئ الصحة مفاده إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بأحد الأبراج السكنية بمدينة 6 أكتوبر؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقل مصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.