"القاهرة الإخبارية" ترصد الموقف الأمريكى من اشتباكات السودان (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد الموقف الأمريكي من اشتباكات السودان.

الموقف الأمريكي من اشتباكات السودان:

1000 مواطن أمريكي تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع الاشتباكات.

في اليومين الماضيين، نقلت 3 قوافل 700 مواطن أمريكي إلى ميناء بورتسودان، وفوقهم طائرات مسيرة أمريكية، وأخرى للمراقبة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هذه الطائرات تهدف لحماية قوافل المواطنين الأمريكيين، وذلك حسبما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن.

أمريكا لا تملك أوراقًا للضغط على الجيش أو الميليشيا

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن أمريكا لا تملك أوراقًا للضغط على الجيش أو الميليشيا لوقف إطلاق النار، وأنها تفضل التواصل الهادئ مع السودان لتحقيق هدنات حقيقية كمقدمة لوقف دائم لإطلاق النار.