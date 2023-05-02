الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر لجذب السياحة

احمد إدريس
احمد إدريس

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر.

وجاء طلب الإحاطة أنه إعمالا بأحكام المادة (101، 134) من الدستور، والمواد (212،213،214) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التفضل بإحاطة وزير الطيران المدنى، ووزير السياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر، فلا شك أن السياحة هي المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من العملات الأجنبية، لا سيما محافظة الأقصر التي تضم مزارات سياحية وأثرية عديدة، يقصدها الأجانب من عواصم العالم المختلفة".

وأضاف النائب أحمد إدريس بأن سياحة البالون من أهم أنواع السياحة الترفيهية التي يستمتع بها الأجانب، ويقصدوها في الأقصر، للاستمتاع بها، حيث تشهد إقبالا كبيرًا على مدار العام، ومن ثم يجب تعظيمها وتطويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها"، مطالبا بسرعة  تطوير رحلات البالون بالأقصر وتنظيمها ورفع كفاءة مطار البالون ورفع كفاءة الطيارين والحد من المخاطر، حتى يتم الاهتمام بهذا الملف، ويصبح هذا النوع من السياحة جذابا يحصد ملايين الدولارات، مما ينعش الاقتصاد الوطنى.

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