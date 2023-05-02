متحدث الجيش السوداني: نسيطر على مطار الخرطوم.. ولا وجود للدعم السريع هناك

قال العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن الجيش مستمر في عمليات التمشيط لإزاحة المتمردين في جميع أنحاء السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، خلال هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، دمرنا جميع مقرات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم، والآن نسيطر على مطار الخرطوم ولا وجود لميليشيا الدعم السريع هناك.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، أن مطار الخرطوم غير صالح لحركة الطائرات حاليا.

وكان أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة السودانية، تحاول إنهاء الاشتباكات التي لم تُخطط لها ولكن فُرضت عليها، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد وقتي زمني محدد لذلك.

وكشف أن "ميليشيا الدعم السريع" تتمركز وسط الأحياء، بشكل يجعل المدنيين دروعًا بشرية، موضحًا أن قيادة "الميليشيات" ترويج الأكاذيب لرفع معنويات أفرادها.

وذكر أن الأرتال العسكرية التي كانت تقترب من العاصمة الخرطوم، تم التعامل معها وانتهى أمرها، و"الميليشيات" الآن مبعثرة، تهيم على وجهها في الغابات والفيافي، بحسب وصفه.

وشدد على أن الجيش يوافق من حيث المبدأ على أي هدنة ووقف إطلاق النار، لكن وفقًا لشروطهم المتمثلة في وقف التحركات العسكرية تمامًا، ووقف الاختباء بين المدنيين.