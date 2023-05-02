الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الجيش السوداني: نسيطر على مطار الخرطوم.. ولا وجود للدعم السريع هناك

العميد نبيل عبد الله
العميد نبيل عبد الله

قال العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن الجيش مستمر في عمليات التمشيط لإزاحة المتمردين في جميع أنحاء السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، خلال هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، دمرنا جميع مقرات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم، والآن نسيطر على مطار الخرطوم ولا وجود لميليشيا الدعم السريع هناك.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، أن مطار الخرطوم غير صالح لحركة الطائرات حاليا.

وكان أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة السودانية، تحاول إنهاء الاشتباكات التي لم تُخطط لها ولكن فُرضت عليها، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد وقتي زمني محدد لذلك.

وكشف أن "ميليشيا الدعم السريع" تتمركز وسط الأحياء، بشكل يجعل المدنيين دروعًا بشرية، موضحًا أن قيادة "الميليشيات" ترويج الأكاذيب لرفع معنويات أفرادها.

وذكر أن الأرتال العسكرية التي كانت تقترب من العاصمة الخرطوم، تم التعامل معها وانتهى أمرها، و"الميليشيات" الآن مبعثرة، تهيم على وجهها في الغابات والفيافي، بحسب وصفه.

وشدد على أن الجيش يوافق من حيث المبدأ على أي هدنة ووقف إطلاق النار، لكن وفقًا لشروطهم المتمثلة في وقف التحركات العسكرية تمامًا، ووقف الاختباء بين المدنيين.

الأكثر قراءة

حبس عصابة موتوسيكلات فى بولاق أبوالعلا والخليفة

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية

نتيحة علاقة محرمة.. إيداع طفل عثر عليه أسفل كوبرى دار رعاية

"الإحصاء": 252.1 مليون نسخة موزعة محليا وخارجيا للصحف العامة 2021

تعاون مصرى يابانى لتوطين صناعة السيارات فى مصر

"الصحة": تفعيل منظومة العلاج الوقائى للأطفال مرضى الهيموفيليا بمستشفيات التأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال

المجلس الوطنى الفلسطينى يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين