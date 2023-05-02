في دراسة جديدة.. مرصد الأزهر يوضح مفهوم الحرب النفسية في انتشار الإرهاب

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن العلاقة بين علم النفس والإرهاب، موضحًا ما إذا كان هناك دور لما يطلق عليه الحرب النفسية، وانتشار ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وسبل مكافحتهما.

وأكدت وحدة البحوث والدراسات التابعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في دراسة جديدة لها، أن المتتبع لحركة التنظيمات المتطرفة وإستراتيجياتها في التجنيد والاستقطاب وتحقيق الانتشار الذي تسعى إليه، يجدها تلجأ إلى استخدام وسائل إجرامية مُتعدِّدة، ولا يتوقف نشاطها على وسيلة واحدة.

وأوضحت دراسة مرصد الأزهر، أنها تعمل على توظيف نظريات، وقوانينِ علم النفس المختلفة في ممارسة أنشطتها الإرهابية؛ وصولًا إلى الهدف الأساسي وهو الإخلال بالتوازن النفسي للأفراد من خلال إثارة مستويات عالية من الخوف والقلق، وبالتالي خضوع هؤلاء الأفراد إلى حالة من الإحباط، وسيطرة الضغوط النفسية التي تؤدي إلى تقديم سلوكيات تخدم عمل هذه التنظيمات تحت تأثير حالة الرعب، والهلع التي تحدثها تلك التنظيمات في نفوس المستهدفين بخطابها.

ولفت مرصد الأزهر، إلى أن الحرب النفسية تُعَدُّ إحدى أهمِّ الوسائل التي يستخدمها الإرهاب في فرض سطوته وتعزيز حضورِه، ورغم وجود مصطلحات كثيرة للإشارة إلى الظاهرة نفسها، فإنها لم تكن تَتَّسِم بالدقة الكافية للإشارة إلى المعاني التي يشير إليها مصطلح، أو مفهوم "الحرب النفسية"، ومن تلك المصطلحات مصطلحا: "حرب الأفكار"، و"الحرب من أجل كسب عقول الناس".

وأكد مرصد الأزهر في دراسته، أن أهداف الحرب النفسية تتلخص في عدة أمور، أبرزها، بثُّ الشعور باليأس، والرغبة في الاستسلام، والإحباط في نفوس الأفراد، وذلك عن طريق المبالغة في وصف قوَّة الطرف الآخَر، والتهويل من الانتصارات التي يحقِّقها، حتى يشعرَ الأفراد أنهم أمامَ قوةٍ لا يُمكن أن تُقهر، بجانب زعزعة إيمان الآخَر بمبادئه، وأهدافِه، وذلك عن طريق إثبات استحالة تحقيق هذه المبادئ، أو الأهداف، وتصويرها على غير حقيقتها، والتهويل من حجم الأخطاء.

وتابع: إضعاف الجبهة الداخلية للآخَر، وتعمُّد إحداث ثَغَراتٍ داخلَها، وذلك عن طريق إظهار عَجْز النُّظُم الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية عن تحقيق آمال الشعوب، وممارسة الضغط الاقتصادي على الحكومات المستهدفة، وزعزعة ثقة المجتمعات في قيادتها السياسية، وقدرة قواتها المسلحة على مواجهة عدوِّهما المشترك.

وأكد مرصد الأزهر، أن التنظيمات الإرهابية تمتلك ترسانة اتصالية، وأخرى إعلامية تستخدمهما في التسويق لأنشطتها، والدعاية لعملياتها، وتحركاتها بين الحين والآخَر، فضلًا عن استخدامهما في بث معلومات، وإصدار بيانات تمارس مِن خلالها الحرب النفسية من خلال وسائل متعددة منها: الشائعات؛ حيث تُعَدُّ واحدةً من أهم أساليب الحرب النفسية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، والتي تستخدمها للتأثير على الاتجاهات، والرأي العام، بجانب توظيف الإعلام الرقمي في نشر أفكاره المشوهة من خلال الضخ الفكري لرسائل متنوعة، ومكرَّرة المضمون، للترويج للأفكار المسمومة لهذه التنظيمات، أو الترويج لأنشطة التنظيمات، وإثارة الذعر في نفوس المواطنين.

وكشف مرصد الأزهر، أن التنظيمات الإرهابية تستخدم إستراتيجية غسيل الدماغ في التجنيد وفي إقناع أعضائها بأفكارها الإجرامية، وممارساتها الوحشية، بما في ذلك إقناع عناصرها بتفجير أنفسهم، وذلك عبر عمليات استقطاب، وقوى -أخرى- ناعمة تقوم على تشكيك الفرد بمعتقداته، وآرائه، وأفكاره، وانتماءاته، سواءٌ أكانت دينية، أمْ مذهبية، أمْ قومية، وزرع أفكار تلك التنظيمات دون نقاش، أو حتى مجرد التفكير فيها بشكل نقدي.

ولحماية الشباب والنشء من مخاطر الحرب النفسية، وضعت دراسة مرصد الأزهر توصيات عدة للحماية من الحرب النفسية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، أبرزها: ضرورة العمل على غرس قيم الانتماء في نفوس الشباب، وإكسابهم مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وإكسابهم أيضًا الاتجاهات، والأنماط السلوكية المحمودة، التي يمكن عن طريقها مكافحة الفكر المتطرف، وحملات التشكيك، والتشويش الفكري، التي تستهدف زعزعة الثوابت، وبثَّ الإحباط في نفوس الشباب، والحاجة إلى وضع إستراتيجية إعلامية، لتحصين المجتمع من ممارسات التنظيمات الإرهابية على المستوى النفسي، وضرورة قيام المؤسسات الحكومية، والمدنية بضمان حق العيش للإنسان، وتحقيق العدالة، وتوظيف وسائل الإعلام للدفاع عن قضايا المجتمع، ومواجهة، ودحض أي استهداف خارجي بكشفه عبر الإعلام، ووضع سياسات محاسبة كفيلة بالحدِّ من انتشار الخطاب المتطرِّف، ومنع تأثيره على الشباب.

وتابع: ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية الرسمية، والشعبية بخطة توعية بالجوانب الدينية ضمن إطار تنويري يُفوِّت الفرص على التنظيمات الإرهابية من ممارسة أساليب الاستمالة لصالحها، بجانب فتح قنوات للحوار بين المفكِّرين، والشباب لمناقشة الاختلافات الفِكرية، مع ترسيخ ثقافة الحوار لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها المشوَّهة، أو العثور على أية ثغرة تتسلل من خلالها لنشر فكرها، وتشويش عقول الشباب.