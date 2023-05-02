الجيش الروسى يُعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان الذي يشهد منذ أسبوعين قتالاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أربع طائرات عسكرية تقوم حاليا بإجلاء هؤلاء الأشخاص إلى روسيا، من بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن "دول صديقة" وجمهوريات سوفياتية سابقة.

وفي وقت سابق، قال الفريق أول شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة السوداني، في مداخلة عبر برنامج "ملف اليوم" مع الإعلامية آية لطفي على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تعنت قائد الميليشيا أوصل الأمور إلى هذا الحد، ولسنا مع استمرار الحرب ولا نرى فيها حلا إلا لو كان الحل الأخير، وأي عمل سياسي سيكون بدون ميليشيا التدخل السريع.

وأضاف أن السودانيين يعيشون ظروفا قاسية، والميليشيا احتلت بيوتهم، وجعلتهم دروعا بشرية، وأخلت المستشفيات لتنصب فيها أسلحتها، كل مضادات الطائرات موجودة في المستشفيات، كل هذه جرائم حرب مكتملة الأركان، ولا توجد ديمقراطية في ظل هذه الجرائم، والمجتمع الدولي صامت ويخشى أن يتحدث عن هذه الجرائم.

وأكد أن القوات المسلحة بموجب القانون والدستور هي المخولة للدفاع عن الوطن وصيانة مقدراته، والميليشيا موجودة بقانون باعتبارها تساند الجيش، فهي يجب أن تمتثل لأوامر الجيش بحسب قانون إنشائها، فلا يمكن الحديث عن الطرفين باعتبارهما متساويين، القوات المسلحة هي الأصل وهي المخولة دستوريا بتوجيه الأوامر للميليشيا، ومخالفة أوامر القوات المسلحة هو تمرد وانقلاب بموجب القانون.

ولفت إلى أن حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع هو مجرد أداة، وهذه الحرب أكبر منه، والمبادرات التي تتحدث عن هدنة أو حوار نحن نقبلها حماية للشعب فقط، وليس لأن الميليشيا طرف يتم التفاوض معه، فهي تحتل منشآت خدمة المواطنين، ونحن نحرص على عدم القضاء عليها بطريقة تضر الشعب وتضر المدنيين.