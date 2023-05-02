الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنا ماشى بدرى".. صابرين تكشف مواقف جمعتها بمصطفى درويش وسبب عدم زواجه

مصطفى درويش
مصطفى درويش

تحدثت الفنانة صابرين، عن الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة وتوفى عن عمر 43 عامًا.

أول لقاء جمعها بمصطفى درويش

وقالت صابرين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها تعرف مصطفى درويش منذ عمله في إحدى شركات المحمول، وتعرفت عليه خلال زيارتها لأحد أفرع الشركة، وقابلها باحترام، وقال لها: "أنا نفسي أمثل والتمثيل أمنية حياتي".

وأضافت، أنها بعد سنوات تقابلت معه وكان بالفعل دخل مجال التمثيل، وتشاركا في مسلسل "كله بالحب"، وخلال العمل قالت له "يابني اتجوز"، فرد عليها بقول: "تفتكري هالحق أربي العيال، أنا ماشي بدري"، مؤكدة أنها تعجبت من كلامه وعنما عرفت بخبر وفاته تساءلت: "معقول كان عارف وحاسس".  

وتابعت، أن كل المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل مرت أمامها اليوم، واختتمت كلامها قائلة: "مايغلاش على اللي خلقه".

صابرين مصطفى درويش ماشي بدري زواج أول لقاء جمعهما سكتة قلبية

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