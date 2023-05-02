اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد".

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، مساء الإثنين، في إخماد حريق اندلع في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق “الإسماعيلية - بورسعيد”.



اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف وتمكنوا من إخماد الحريق بمعرفة سيارات الحماية المدنية.

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة، أن سيارات مطافئ قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية.

فيما حرر محضر بالواقعة ويجرى رجال المباحث التحريات معرفة ملابسات وتفاصيل وأسباب الحريق.

وأكدت مصادر أمنية أنه جاري تفريغ كاميرات الطريق المجاورة للطريق لمعرفة أسباب الحريق.

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"