الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق أشجار الكافور على طريق الإسماعيلية بورسعيد

اندلاع حريق أشجار
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد".

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، مساء الإثنين، في إخماد حريق اندلع في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق الإسماعيلية بورسعيد. 

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق “الإسماعيلية - بورسعيد”.
 

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف وتمكنوا من إخماد الحريق بمعرفة سيارات الحماية المدنية.

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة، أن سيارات مطافئ قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية.

 فيما حرر محضر بالواقعة ويجرى رجال المباحث  التحريات معرفة ملابسات وتفاصيل وأسباب الحريق.

وأكدت مصادر أمنية أنه جاري تفريغ كاميرات الطريق المجاورة للطريق لمعرفة أسباب الحريق.

اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
اندلاع حريق أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"
الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن اعتذاره عن خوض السوبر أمام الأهلى

وزيرة التضامن تعلن موعد إغلاق قرية SOS للأيتام

كيت ميدلتون تتخطى القواعد الملكية فى حفل تتويج "تشارلز"

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التابع لوزارة القوى العاملة

خاص.. مصدر يوضح حقيقة موافقة بيراميدز على اللعب أمام الأهلى فى نهائى السوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي