الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة نافذة في القلب... الصور الأولى لضحية الدفاع عن شقيقه بالمطرية

المجني عليه
المجني عليه

حصل «الدستور» على الصور الأولى لـ« وحيد عبد الكريم» 39عامًا، والذي دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقه بعد مشاجرة نشبت بينه وشخصين في المطرية، ليتلقى طعنة نافذة في القلب لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

وتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى «وحيد عبد الكريم» مصاب بطعنة  نافذة في القلب، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة نقل الجثة المجني عليه  إلى المشرحة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المطرية شخصان قتل شقيقة طعنة نافذة القلب

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