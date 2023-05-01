وزير الشباب يتفقد عروض ختام أولمبياد المحافظات الحدودية (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الحدودية، وذلك برفقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد.

وشهد صبحي رفقه الحضور من الوزراء والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة، ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزير فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، سباحة ظهر وحرة ٥٠ م).

وخلال حديثه مع المشاركين بالأوليمبياد، أشار وزير الرياضة إلى حرص الوزارة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، خاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، وكذلك معرفة شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازته.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية للأنشطة الرياضية والفنية المُقامة علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الحدودية لفيف من المسئولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، إضافة إلى عمد ومشايخ مطروح.