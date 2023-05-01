نص البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا

أصدر وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، بيانًا ختاميًا، لاجتماعهم حول سبل حل الأزمة السورية، والذي استضافته العاصمة الأردنية «عمان»، اليوم الإثنين.

ونشر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، منذ قليل، نص البيان الختامي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

وركز الاجتماع على سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بشكل متكامل.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد توجه، أمس الأحد، إلى الأردن، للمشاركة في الاجتماع.