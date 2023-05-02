الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها الترند.. باسم سليمان: "علياء عز لاعبة كرة قدم محترفة"

اللاعبة علياء عز
اللاعبة علياء عز

تصدر مقطع فيديو متداول لإحدى الفتيات خلال تدريب لكرة قدم، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترفض استلام الكرة، واتباع خطوات المدرب، ويوضح الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل أن الفتاة تركت المدرب وذهبت وهي تردد "لا مش هعمل كده انا".

وأكد المدرب باسم سليمان، أنه تم اجتزاء بعض المشاهد ونشرها، مؤكدًا أن الأمر أثار إزعاجه وغضبه، خاصًة بعد تعليقات روّاد السوشيال بأن الفتيات لا تصلح للعب كرة القدم، ولا يوجد ما يسمي بالكرة النسائية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "البنوتة اللي في الفيديو هي اسمها علياء عز، مواليد عام 2009، وهي تلعب في فريق براعم نادي دجلة، وحقيقي البنت حريفة، وكان ردها وقتها غير متوقع، إلا أن الموضوع كان بهزار وكملنا تدريب عادي والبنت قدرت تعمل الحركة فعلًا".

اللاعبة علياء عز صاحبة واقعة الفيديو

وأضاف سليمان: "اللاعبة علياء عز بقالها 4 سنين بتدرب تقريبًا، ومستواها عالي جدًا، حريفة فعلًا، وفكرة أن الناس اجتزأت الفيديو وشيرته وتنمرت عليها، أثر على نفسيتها جدًا، إلا أنني حاوّلت مساعدتها على تجاوز الأمر بأن الناس دول من الجمهور وعادي اللاعب سواء راجل أو بنت معرض أن يلاقي مثل هذه التعليقات".

وأوضح المدرب باسم سليمان: "أن هناك بنات ناجحة جدًا على مستوي العالم، في رياضة كرة القدم، ومنهم فرح جيفري وانا المدرب الخاص لها، وهي حاصلة على احسن لاعبة في آسيا، وأهم لاعب في العالم لينويل ميسي واخد التيشرت بتاعها، فكل اللي عايز أوصله للناس أن فريق دجلة للنساء واخد الدوري المصري ورايح بطولة افريقيا، بس الناس بتمسك في السلبي حتي لو كان هزار والناس محبطة".

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