الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

جريدة الدستور

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني كجزء من الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

ووضعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي. 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 من نفس الشهر، ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي  من محافظة لأخرى ولكنها وفق الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة، في الامتحانات موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها مطلق الحرية في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات صفوف النقل الترم الثاني ، ومن المقرر أن تبدأ في المواد غير المضافة للمجموع يوم 2، 3، 4 مايو، وتبدأ الامتحانات الرسمية يوم 6 مايو 2023 . 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ يوم الأربعاء 17 مايو بامتحان  اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء، ويوم الخميس 18 مايو  الدراسات الاجتماعية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

txt

هل التوقيت الصيفى سيعدل جداول امتحانات صفوف النقل؟.. الحكومة ترد

ويستكمل امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 20 مايو: الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، وزمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة، ويوم الأحد 21 مايو 2023: اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

ثم يوم الإثنين 22 مايو الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية، من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين، ويوم الثلاثاء 23 مايو العلوم، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

قد يهمك أيضا:

أدعية وأذكار الصباح اليوم 

«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» أفضل أدعية الصحابة والسلف الصالح

 أدعية الفجر 

الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

الأكثر قراءة

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

جنايات القاهرة ترفض الدعوى المدنية فى النزاع على "أرض أحمد شفيق"

سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب عيار 21

وصول جثمان مصطفى درويش لمسجد الحصرى لأداء صلاة الجنازة عليه

التشكيك فى جمال كليوباترا.. لماذا يعاد "النبش" فى معركة قديمة بصورة جديدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي