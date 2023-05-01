موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني كجزء من الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

ووضعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 من نفس الشهر، ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي من محافظة لأخرى ولكنها وفق الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة، في الامتحانات موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها مطلق الحرية في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 من نفس الشهر.

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات صفوف النقل الترم الثاني ، ومن المقرر أن تبدأ في المواد غير المضافة للمجموع يوم 2، 3، 4 مايو، وتبدأ الامتحانات الرسمية يوم 6 مايو 2023 .

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي تبدأ يوم الأربعاء 17 مايو بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء، ويوم الخميس 18 مايو الدراسات الاجتماعية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

ويستكمل امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 20 مايو: الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، وزمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة، ويوم الأحد 21 مايو 2023: اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

ثم يوم الإثنين 22 مايو الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية، من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين، ويوم الثلاثاء 23 مايو العلوم، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

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