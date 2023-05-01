هل التوقيت الصيفى سيعدل جداول امتحانات صفوف النقل؟.. الحكومة ترد

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.