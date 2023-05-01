طلب إحاطة لرفع الحالة المعيشية لعمال السكة الحديد بالإسكندرية

أعاد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تقديم طلب إحاطة جديد لرفع المعاناة عن عمال السكه الحديد إثر الأوضاع الصعبة لمساكنهم الموجودة بمنطقة كرموز، والمطلة مباشرة على محور المحمودية أحد أهم الشرايين المرورية لمحافظة الإسكندرية والملاصقة لمساكن «بشائر الخير».

وأشار النائب فى طلب الإحاطة المقدم إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إلى عدم اتخاذ أى إجراءات من قبل وزارة النقل حتى الآن للتخفيف من معاناة عمال السكة الحديد وأسرهم بمنطقة كرموز، والذين قضوا حياتهم فى خدمة هيئة السكة الحديد لسنوات طويلة تجاوزت الربع قرن.

وأضاف أن عدد الأسر لا يتجاوز 60 أسرة يعيشون فى سكنات صغيرة على مساحة من الأرض تتجاوز 7000 متر مربع ومطلة على محور المحمودية وملاصقة لمساكن بشائر الخير أحد أعظم إنجازات الدولة المصرية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصبح من الضرورة حماية عمال الهيئة وأسرهم من هذه الحالة المتردية والغير إنسانية.

كان قد تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي فى شأن المغالاة والارتفاع الكبير فى أسعار حج القرعة هذا العام مقارنة بأسعار الحج العام الماضى.