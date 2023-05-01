متحدث الخارجية السودانية لـ"القاهرة الإخبارية": ندعو العناصر المتمردة لإلقاء السلاح (فيديو)

قال السفير عبدالرحمن خليل، متحدث وزارة الخارجية السودانية، إن هناك مناوشات من وقت إلى آخر، نتيجة عدم التزام القوات المتمردة بالهدنة التي تمت الموافقة عليها، ولكن الحكومة والقوات المسلحة السودانية ملتزمة من جانبها.

وأضاف خليل، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه إذا حدثت خروقات من قبل المتمردين سوف يتم التعامل معهم، حيث إنهم من وقت إلى آخر يشنون هجومًا على بعض المؤسسات الحكومية والمستشفيات، ويتخذونها مقرات عسكرية.

وأشار إلى أن هناك تحركات على كل الأصعدة، مطالبًا من المجتمع الدولي إدانة هذه التصرفات، ومن جانب آخر نسعى إلى قمع التمرد، ودعوة العناصر المتمردة إلى إلقاء السلاح، والانسحاب من المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة حتى نتمكن من توفير الخدمات للمواطنين.

- مفوضية حقوق الإنسان أدانت تصرفات العناصر المتمردة

ونوه متحدث وزارة الخارجية السودانية بأن كل ذلك يعتبر خرقًا للاتفاق والهدنة، وحقوق الإنسان التي من المفترض أن يلتزموا بها، لافتًا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان أدانت هذا التصرف، ودعت ميليشيا الدعم السريع المتمردة إلى احترام الهدنة.

وأوضح متحدث وزارة الخارجية السودانية أن القوات المتمردة يستولون على منازل المواطنين ويجبرونهم على الخروج منها، ومن ثم يقومون بسرقة كل ممتلكات البيوت، واتخاذ منازل المواطنين كمقرات عسكرية لقواتها، واتخاذ أسطح المنازل كمقرات للقناصة الذين يسببون الهلع والذعر للمواطنين، ويمنعونهم من التحرك.