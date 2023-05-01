الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تكرم 25 طالبا وطالبة لحصدهم مراكز متقدمة بالمسابقات الوزارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، عددا من الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية على مستوى الجمهورية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة أن التكريم جاء لتميز هؤلاء الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في تلك المسابقات الوزارية، مما وضع تعليم بورسعيد في المركز الرابع جمهوريا من إجمالي المراكز المستحقة 27 محافظة.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن المسابقات الوزارية التي اشترك بها الطلاب تخص توجيهات اللغة العربية والتربية الاجتماعية والاقتصاد المنزلي، بواقع 5 طلاب في مجالي اللغة العربية للتعليم الفني والاقتصاد المنزلي و15 طالبا في مجال التربية الاجتماعية.

وأشارت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد دائما ما يقدر وثمن جهود القائمين على الأنشطة التربوية ودعمهم الدائم للطلاب المتميزين ويعمل على تشجيعهم واكتشاف وصقل مواهبهم معربة عن فخرها بالطلاب المحتفى بهم نواة رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني، والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني والسادة موجهي العموم.

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الاقتصاد المنزلى الاجتماعية اصلى التنفيذي المركز الرابع جمهوريا المركز الرابع

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