الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

راعي كنيسة الروم الكاثوليك بالخرطوم يترأس القداس الإلهي بـ "القديس كيرلس" بمصر الجديدة

كنسية
كنسية

استقبلت كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة، بقيادة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، أبناء كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم.

وترأس الأب الإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة الروم الكاثوليك بالخرطوم، والوكيل البطريركي بالسودان، صلاة القداس الإلهي.

ورحب الأب رفيق جريش بأبناء كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بالسودان في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا اتحادهم في الصلاة معهم.

ومن جانبه، شكر الأب جورج بنا الشكر للأب رفيق، على حفاوة الاستقبال. وختامًا رُفعت الصلاة من أجل السلام بالسودان.

وذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية هروب العائلة المقدسة، بقنا.

جاء ذلك بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة. وفي كلمة العظة، هنأ نيافة المطران الحاضرين، بعيد القيامة المجيد، ثم تكلم عن يسوع المسيح، الخبز الحقيقي لكل منا.

وتناول الأنبا عمانوئيل في كلمته معنى كلمة الجليل، موضحًا إنها تعبر عن الدعوة الأولى، والحب الأول للقاء يسوع، ودعوته للتلاميذ.

وقدم الأب المطران التهنئة لراعي الكنيسة، بمناسبة تذكار سيامته الكهنوتية، معبرًا عن امتنانه له، لتفانيه الخدمة، والاهتمام بالفئات المختلفة بالرعية، متمنيًا له خدمة مثمرة في حقل الرب.

وشكر صاحب النيافة الراهبات الفرنسيسكانيات على خدمتهن المتميزة في الرعية، وشهادة الحياة في المجتمع، والرسالة التربوية والتعليمية، التي يقمن بها من خلال المدرسة، والمستوصف الطبي.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قام راعي الإيبارشية بتقديم التهنئة لجميع الحاضرين، بزمن الفصح المجيد.
 

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