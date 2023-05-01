الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 435 طن قمح داخل مطحن خاص بالنوبارية يخلط "المصري بالمستورد"

طن قمح
طن قمح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة بقيادة العقيد حسام البدري رئيس مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز البلدية، ومحطات الوقود. 

 وذلك للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين داخل المحافظة، مع التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك الضرب بيد من حديد علي كل من يسول له نفسه المساس بالدعم او التلاعب به 

 وأسفرت  الحملة بناحية النوبارية، عن ضبط 435 طن قمح داخل مطحن خاص يقوم بخلط القمح المصري  بالقمح المستورد بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تفعيلا للقرار التنظيمى الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد القمح المحلى لموسم 2023 .

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 طن الأسواق والمحلات النيابة العامة النوبارية حملة تموينية مكبرة ي السوق السوداء

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