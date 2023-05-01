الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا يفصلنا عن العبور إلى الجمهورية الجديدة سوى بوابة الحوار الوطني، الذي يعد محطة مهمة في تاريخ مصر، باعتباره أحد أدوات القيادة السياسية في توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية، الأمر الذي يمكنها من عبور أزمتها بكل قوة وثبات، كذلك خلق حالة من قبول الاختلاف والعمل على الاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن.

وأكد "وهدان"، على ضرورة أن تحقق مخرجات الحوار الوطني الصالح العام وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة أن الحوار يأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل أحداث وأزمات عالمية وإقليمية تؤثر على مصر بشكل مباشر و غير مباشر، وهو ما يزيد من حجم الآمال المعقودة على الحوار وقدرته على الخروج بمصر من تلك الأزمات بمزيد من النجاحات التى تناسب تتطلعات الشعب المصري.

وثمن عضو مجلس النواب، الجهد الكبير الذي بذلته إدارة الحوار الوطني على مدار الشهور الماضية، من أجل توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطنى، ودراسة مئات الأفكار والرؤي التى قدمت إليها من أجل صياغتها في 3 محاور رئيسية يضم كل منها عدد من القضايا التى سيتم طرحها على مائدة الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، مشددًا على أن الحوار الوطني مكسب سياسي كبير يجب إدراكه حتى نتمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة منه.

وأوضح النائب سليمان وهدان، نجاح الحوار الوطني سيكون له أثربالغ التأثير على المواطن البسيط من خلال رفع المعاناة التى يشعر بها نتيجة الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وتأثرت بها مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري يضع الكثير من الآمال على الحوار من أجل الخروج من هذه الأزمة واستكمال مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية.

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