سكان عقار مائل بالإسكندرية يستغيثون بالحي.. ومسؤولوه: "هاتوا سباك" (صور)

استغاث عدد من سكان عقار اللبان المائل بالإسكندرية من انفجار ماسورة مياه داخل الفرن المتواجد في الطابق الأرضي.

وتقدم أحد سكان العقار بخطاب يفيد بأن هناك كسر في ماسورة مياه أسفل العقار المائل وتجمع كميات كبيره من المياه وأن هذا الكسر سيزيد من أزمة العقار المائل ويتسبب في أضرار كبيرة له.

وقال أحمد أحد ساكني الطابق السابع في العقار المائل إننا قدمنا طلب لحي الجمرك لإصلاحها، قيل لنا "هاتوا سباك على حساب السكان وصلحوها"، معلقًا أنه من المفترض أن العقار في مسؤولية الحي وهم من يملكون وجهه النظر الصحيحة في اصلاح اي تلفيات، لكن منذ البلاغ بحالة العقار المائل لا نرى سوى وضع كردون حديدي بلا اي اجراء تنفيذي يعالج الأزمة.

وشهدت منطقة اللبان أزمة عقار بن العربي المائل الذي تسبب في فزع ساكنيه والمجاورين له، خوفا من سقوط طوابق العقار وان يصبحوا في يوم ما ضحايا تحت أنقاضه".

فعقار اللبان المائل مكون من 10 طوابق وتم بنائه في 2007 يحوي 7 أسر إلاّ أن العقار مازال مأهول بساكنيه يتأرجحون بين سلامة ارواحهك وبين عدم وجود ميل بديل.

فبالمعاينة الجهات التنفيذية تبين أن العقار تم بناءه عام 2007 مكون من أرضي وتسعة أدوار وبه ميل شديد وصادر له قرار إزالة من التاسع الي الثالث، وصدور الجهات التنفيذية قرار بسرعة إخلاء العقار من السكان حفاظًا على أرواحهم، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

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