انهيار شبه كامل للنظام الصحى فى السودان (فيديو)

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن السودان يشهد انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي في البلاد.

وقالت نقابة أطباء السودان إن البلاد تشهد انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية غير قادرة على الحركة بأمان، فضلًا عن توقف أعداد كبيرة من المستشفيات عن العمل بجانب النقص الكبير في الأوكسجين.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة أطباء السودان، الجمعة، عن أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكًا، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضافت نقابة الأطباء، في بيان لها، أن المرافق الصحية بالبلاد تخرج عن الخدمة تباعًا بسبب الاشتباكات وخرق الهدنة.