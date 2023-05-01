الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. آخر موعد للتقديم على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية

منح دراسية
منح دراسية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا تقديم الجانب الاسترالي منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير 2024. 

  مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى ، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى، وتشمل تلك المنح تذاكر السفر والعودة والمصروفات الدراسية بالكامل ومصروفات برنامج تعريفي. 

 وأوضحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنح بدل استقرار يصرف مرة واحدة للمساهمة فى مصاريف الإقامة والإعاشة والتأمين الصحى خلال فترة الدراسة، وصرف بدل لتكلفة الدراسة الميدانية اذا كانت ضمن متطلبات الدراسة، مشيرة إلي أن أخر موعد للتقديم اليوم الاثنين  1 مايو 2023.

- شروط  التقديم على المنح

 وجاءت شروط المنح الدراسية المقدم من كانبرا:

1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية .

2- إجادة اللغة الإنجليزية بأن يكون حاصلاً على 6.5 درجة على الأقل فى امتحان IELTS وألا تقل درجاته في كل من عناصر ذلك الامتحان عن 6 درجات أو مجموع 575 على الأقل فى امتحان TOEFL الورقي وعلى 90 درجة على الأقل فى امتحان TOEFL على الإنترنت، أو على 61 درجة على الأقل فى امتحان PTE الأكاديمي ، كما يشترط أن تكون نتيجة امتحان اللغة صالحة حتى 1 يناير 2023 ويعنى المتقدمون من تلك الامتحانات بالنسبة لمن كانت دراستهم الجامعية باللغة الإنجليزية، أو بالنسبة لمن درسوا بأستراليا خلال العامين الآخرين ، أو بالنسبة لمن درسوا لما يزيد عن 5 أعوام بأستراليا أو نيوزيلندا أو كندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو جمهورية ايرلندا أو جنوب أفريقيا .

3- أن يقوم المتقدم بالرد على جميع الأسئلة التى تنطبق عليه فى نموذج التقديم.

 

إعطاء الأولوية الأمن الغذائي الامتحانات الزراعة والأمن الغذائي السياسة الخارجية الخارجي الولايات المتحدة

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