الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 489 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق في الغربية خلال 72 ساعة

تشميع منشآة
تشميع منشآة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 489 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 72 ساعة الماضية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

خلال العراق ساعة غلق وتشميع كاترين منشأت مخالفة لمواعيد رسميا

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