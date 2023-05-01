تفاصيل سقوط ديلر الجيزة: كان بيوزع الاستروكس على عملائه ديليڤري

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي من القبض على عاطل في الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وتحويل مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بعد التواصل مع عملائه والتنقل بينهم بعدة مناطق في الجيزة.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، بالحصول على المخدر من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجه، مشيرا إلى أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت البداية عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عملائه في عدة مناطق لترويجها بينهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وبإعداد كمين له عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس معدة للبيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه من المتعاطين، وباخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة امر بتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.