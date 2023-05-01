الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط ديلر الجيزة: كان بيوزع الاستروكس على عملائه ديليڤري

استروكس
استروكس

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي من  القبض على عاطل في الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وتحويل مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بعد التواصل مع عملائه والتنقل بينهم بعدة مناطق في الجيزة.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، بالحصول على المخدر من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجه، مشيرا إلى أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. 

وكانت البداية عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عملائه في عدة مناطق لترويجها بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وبإعداد كمين له عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس معدة للبيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه من المتعاطين، وباخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة امر بتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

اتجار بالمخدرات إتخاذ الإجراءات القانونية استيراد استروكس الاستروكس

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بشركة الشرقية للسكر

اليوم.. آخر موعد للتقديم على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية

شبورة صباحية ورياح.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة شاب لسيارة دون عجلة القيادة

اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون هيئة المحطات النووية

الصحف المصرية: القمة المصرية اليابانية شكلت منعطفا مهما في إطار تطور العلاقات بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟