الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يكشف عن تدريب نووى مشترك مع كوريا الجنوبية

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون أن فرقا نووية عالية التخصص من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجرت تدريبات مشتركة في مارس المنصرم لتعزيز قدرتها على التشغيل البيني في شبه الجزيرة الكورية.

وأصدرت خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية في البنتاجون، تقريرها يوم الأربعاء، عندما عقد الرئيس يون سيوك يول، قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وقال التقرير إن فرق التفكيك النووي التابعة للجيش الأمريكي تدربت مع فرق التوصيف النووي لكوريا الجنوبية خلال التدريبات الدفاعية في الفترة من 20 إلى 24 مارس.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن مناورة مشتركة لتفكيك الأسلحة النووية بين الحلفاء، ونقل التقرير عن مسؤول من فريق التفكيك قوله: "استطاعت الفرق من الجانبين تخطيط المهام وتنفيذها معا والعمل معا في المناطق التي تسمح لنا بالتواصل الفعّال بين بعضنا البعض وبين جنودنا".

وأضاف: "هذه قفزة عملاقة من أحداث الشراكة السابقة".

وأفادت الخدمة بأن هناك 3 فرق للتفكيك النووي، تتمركز جميعها في ولاية "ماريلاند" وتنتمي إلى القيادة رقم 20 للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.

ويُعتقد أن المشاركين في التدريبات من كوريا الجنوبية هم جزء من قيادة الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي المشتركة التابعة لوزارة الدفاع.

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