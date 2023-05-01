برلمانية: العلاقات المصرية اليابانية نموذج ناجح

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الياباني فوميو، مشيرة إلى عمق العلاقات بين مصر واليابان والتي تعود بمكاسب كبيرة على البلدين.

وأضافت "حارص" في بيان صادر عنها، أن هذه الزيارة استراتيجية، ولها دور هام في تحقيق مصالح الشعوب، لافتة إلى أن اليابان من الدول الهامة التي تستثمر في مصر، بشكل كبير، ونحتاج لتطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأكملت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه الزيارة تؤكد على ما تتميز بها العلاقات المصرية اليابانية من قوة ومتانة وتقارب في الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت النائبة إيلاريا حارص إلى أن اليابان ترى وجوده وتوسعها في مصر أمر هام بالنسبة لها، وذلك لكبر السوق المصري وتأثيره، مشيرة إلى أن التعاون المصري الياباني لا يقتصر على الاستثمارات فقط، بل يوجد تعاون أيضًا بين البلدين في مكافحة الإرهاب على المستوى العسكري والأمني والفكري.