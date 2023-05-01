الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهيم: دوري في مسلسل "جعفر العمدة" أثر عليا نفسيًا

أحمد فهيم
أحمد فهيم

كشف الفنان أحمد فهيم عن شخصية سيد العمدة، التي قدمها خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بجانب الحديث عن كواليس مشهد زواج وداد والتي جسدت شخصيتها الفنانة جوري بكر.

وقال أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن شخصية سيد العمدة كانت مشاعره جياشة بشكل كبير ولكنه شخصيًا كان متعاطفًا معه، خاصة وأن الشخصية لم تكن تبحث عن الميراث ولا الصراعات ولا الشللية.

أما عن اكتشافه خيانة وداد والتي جسدت شخصيتها الفنانة جوري بكر، ومشهد زواجها من شوقي فتح الله الذي جسد شخصيته الفنان منذر رياحنة، فعلق الفنان أحمد فهيم، أن مشهد زواج وداد من شوقي فتح الله من أصعب المشاهد في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أنه تأثر نفسيًا بالمشهد وحدثت له هزة نفسية على حد قوله بسبب تقمصه الشخصية وتخيل أن الموقف حدث له بالواقع، كما شعر بمشاعر الانهزام والانكسار، مُضيفًا أنه أغلق على نفسه طوال فترة تجهيز المشهد.

كما حرص الفنان أحمد فهيم، على الإشادة بموهبة الفنان الشاب أحمد داش، قائلًا: أحمد داش ممثل شاطر وبتوقع له مستقبل باهر، ومشهد ضربي له كان حقيقي، وكنت خايف عليه يتخبط في السلم.

وكشف الفنان أحمد فهيم، عن أمنيته قائلًا: “حلمي الكبير أكون بطل في مسلسل من إخراج محمد سامي، ولكن أنا بعتبر أن كل الأدوار اللي قدمتها مع سامي هي أدوار بطولة”.

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