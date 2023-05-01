الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة دمياط" تنفذ 31 ندوة توعوية خلال شهر أبريل

ندوة توعوية بصحة
ندوة توعوية بصحة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط أن إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط نفذت 31 ندوة توعوية تحت إشراف د.رشا رشوان، مدير الإدارة، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية في إطار مبادرة "تحدث معه" من خلال فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية  في دمياط و كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور والزرقا) للتوعية بكلا من:

١- الدرن النشط والكامن وأعراضهم وكيفية الوقاية والعلاج  .
٣- الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية الوبائية  ومدى تاثيرها على الصحة العامة وكيفية التغلب عليها .
٤- أضرار التدخين وخاصة الجهاز التنفسى وأهمية الإقلاع عنه وتأثير  التدخين السلبى على صحة المواطنين وذويهم من الأبناء والزوجات  حيث يتعرضوا لثلث المشاكل الصحية التى يتعرض لها المدخن نفسه.
٤- سرطان الرئة و أهمية الكشف المبكر عنه و طرق الوقاية منه وعلاجه.

وأكد وكيل صحة دمياط استمرار الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الوعي الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا أن التدريب مستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة للمواطنين.

وشددت محافظ دمياط على إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي وبناءً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

تحركت حملة مكبرة اليوم الأحد من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الأمنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرالمكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج، لإجراء المداهمة والتفتيش المفاجيء لضبط السوق والبحث عن سمكة الارنب السامة المحظور تداولها.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض صحة دمياط

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