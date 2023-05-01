الأنبا عمانوئيل يحتفل بقداس كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم، صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا.

جاء ذلك بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة وفي كلمة العظة، هنأ نيافة المطران الحاضرين، بعيد القيامة المجيد، ثم تكلم عن يسوع المسيح، الخبز الحقيقي لكل منا.

وتناول الأنبا عمانوئيل في كلمته اليوم معنى كلمة الجليل، موضحًا إنها تعبر عن الدعوة الأولى، والحب الأول للقاء يسوع، ودعوته للتلاميذ.

وقدم الأب المطران عمانوئيل التهنئة لراعي الكنيسة، بمناسبة تذكار سيامته الكهنوتية، معبرًا عن امتنانه له، لتفانيه الخدمة، والاهتمام بالفئات المختلفة بالرعية، متمنيًا له خدمة مثمرة في حقل الرب.

وشكر الأنبا عمانوئيل الراهبات الفرنسيسكانيات على خدمتهن المتميزة في الرعية وشهادة الحياة في المجتمع والرسالة التربوية والتعليمية، التي يقمن بها من خلال المدرسة، والمستوصف الطبي.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قام راعي الإيبارشية بتقديم التهنئة لجميع الحاضرين، بزمن الفصح المجيد.