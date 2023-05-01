رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع "الأعلى للجامعات" بأسيوط

شارك د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

وأشار القاصد إلى إلى أن وزير التعليم العالي فى بداية الاجتماع أشاد بإدراج ٤٩ مؤسسة تعليمية و١١ مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام ٢٠٢٣، وإدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية للعام الحالي، مثمنًا جهود الجامعات التي ساهمت في وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس ناقش توصيات اللجنة الدائمة بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية مراعاة لمصالح الطلاب، وللحفاظ على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

وناقش المجلس نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي للاجتياز.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الجامعات في هذا الملف الهام، وأهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.