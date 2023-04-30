الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أسواق مال: الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة على خلاف المتوقع

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال وليد ياسين، خبير أسواق المال، إن البنك الفيدرالي الأمريكي يحاول مواجهة التضخم حتى لو كان على حساب دخول الاقتصاد في حالة ركود، فالدول يهمها التوازن بين الفائدة والبطالة والتضخم.

رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد أنه سيواصل سياسة رفع الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن آخر اجتماع للفيدرالي أكد رئيس البنك فيه أنه سيستخدم كل الأدوات المالية للحفاظ على النظام المصرفي بشكل آمن وأنه سيواصل سياسية رفع الفائدة وهذا عكس المتوقع وكان متوقعًا في النصف الثاني من 2023 أن يكون هناك بعض التراخي. 

وأكد أنه ليس من المحتمل تخفيف معدلات الفائدة وواضح من تصريحه أن 2023 لن يكون بها تخفيض وأنهم بحاجة لرفع معدلات الفائدة لتصل نسبة التخضم إلى 2%.

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