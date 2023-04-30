ضمن "حياة كريمة".. محطات جديدة للصرف الصحي داخل قرية طحا البيشة

قامت مبادرة «حياة كريمة» بتطوير قرية «طحا البيشة»، التابعة لمحافظة بني سويف بشكل شامل، وجاء ذلك بتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، وإنشاء محطات للصرف الصحي جديدة لخدمة جميع السكان ، كما قامت بتوصيل مياه الشرب والكهرباء لجميع المنازل، وذلك للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة خالية من الأمراض والمتاعب.

إنشاء محطة صرف صحي لخدمة سكان «طحا البيشة»

«زكريا محمود»، يعيش في قرية «طحا البيشة»، التابعة لمحافظة بني سويف، عانى كثيرًا هو وسكان القرية خلال السنوات بسبب انتشار الأمراض والأوبئة بينهم ، كما أن انتشار الحشرات والروائح الكريهة أصبحت سببت الكثير من المشاكل لهم، ويرجع السبب إلى تهالك منظومة الصرف الصحي داخل القرية وتركم المياه أمام المنازل وفي شوارع القرية، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المعاناة التي راح ضحيتها الكثير من السكان،وأثناء تفكيرهم في تلك المشكلة أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وانتهت تلك الأزمة بعدما أنشأت محطة صرف صحي جديدة وجددت شبكات المياه داخل القرية.

وقال «زكريا» لـ«الدستور» إن مبادرة «حياة كريمة»، أنشأت محطة للصرف الصحي داخل القرية لخدمة جميع الأهالي، وأنهت زمن الاعتماد على طرق الصرف التقليدية التي لم يتم تجديدها من سنوات طويلة،والتي كانت تتسبب في وجود برك من المياه الملوثة في الشوارع وأمام المنازل، وذكر أن عندما جاء فريق الرصد الميداني التابع للمبادرة إلى القرية، استقبله جميع السكان بالزغاريد والطبول، بعدما شاهدوا الخير الكبير الذي يقوم به الفريق داخل القرى النائية.

وأضاف، أن عددًا كبير من الأهالي أصيب بأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي بسبب المياه الملوثة التي دخلت على مياه الشرب،لكن المبادرة وفرت للسكان المياه النظيفة وشبكة صرف صحي جديدة وعالجت المرضى بالمجان، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ارتقت بحياة السكان داخل القرية ووفرت لهم جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي في حياتهم اليومية.