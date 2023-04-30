الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل سرق توك توك تحت تهديد السلاح في إمبابة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم محمود ر.ض، بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة توك توك تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة إمبابة.

تعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 24156 لسنة 2022 عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أمبابة بلاغا من المجني عليه رمضان ح س،بسرقة توك توك الخاص بها أثناء عودته من العمل في منطقة إمبابة استوقفه المتهم وطلب منه توصيله لأحد شوارع المنطقة وأشهر في وجهه سلاح واستولى على المركبة وفر هاربًا وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة تمكنت مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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