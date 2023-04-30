الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"3 طعنات في القلب".. حبس المتهم بقتل سيدة في أكتوبر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عامل لقتله سيدة بأكتوبر لسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة القتل والسرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الحادث لوصول إخطار للإدارة العامة لمباحث أكتوبر، بمقتل سيدة داخل شقتها في 6 أكتوبر.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يبلغ من العمر 44 عاما، سدد لها 3 طعنات في القلب بواسطة سلاح أبيض أثناء محاولته سرقتها لعدم كشف أمره.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

الأكثر قراءة

قمة التنمية والسلام والسلاح

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

"دي حب عمري".. تفاصيل مؤلمة وقاسية رواها المتهم بقتل عروسة طنطا (فيديو)

مراكز المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21" لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة

المعمل الجنائى يكشف سبب حريق مخزن أدوات كهربائية ببولاق أبو العلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة