"3 طعنات في القلب".. حبس المتهم بقتل سيدة في أكتوبر

قررت جهات التحقيق، حبس عامل لقتله سيدة بأكتوبر لسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة القتل والسرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الحادث لوصول إخطار للإدارة العامة لمباحث أكتوبر، بمقتل سيدة داخل شقتها في 6 أكتوبر.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يبلغ من العمر 44 عاما، سدد لها 3 طعنات في القلب بواسطة سلاح أبيض أثناء محاولته سرقتها لعدم كشف أمره.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.